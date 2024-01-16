Бызов Степан
Место рожденияВятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Малого Красного Ключа
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Малого Красного Ключа
Рождение ребёнка
1845
Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Малого Красного Ключа
Смерть
Неизвестно