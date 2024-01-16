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Бызов Степан

Место рождения

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Малого Красного Ключа

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Малого Красного Ключа
Рождение ребёнка
1845

Сын: Бызов Семён Степанович

Мать ребёнка: не указана

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Малого Красного Ключа
Смерть
Неизвестно
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