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Бызова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

До 1897

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Сын: Бызов Яков Семёнович

Отец ребёнка: Бызов Семён Степанович

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Малого Красного Ключа
Рождение ребёнка
1875

Сын: Бызов Фотий (Фока) Семёнович

Отец ребёнка: Бызов Семён Степанович

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Малого Красного Ключа
Рождение ребёнка
1878

Сын: Бызов Николай Семёнович

Отец ребёнка: Бызов Семён Степанович

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Малого Красного Ключа
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бызов Семён Степанович

Смерть
До 1897
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