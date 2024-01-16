Бызова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиДо 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1867
Сын: Бызов Яков Семёнович
Отец ребёнка: Бызов Семён Степанович
Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Малого Красного Ключа
Рождение ребёнка
1875
Сын: Бызов Фотий (Фока) Семёнович
Отец ребёнка: Бызов Семён Степанович
Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Малого Красного Ключа
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Бызов Семён Степанович
Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Малого Красного Ключа
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1897