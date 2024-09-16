Каташова (Кузнецова) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.04.1936
Бюро актов гражданского состояния Ленинского района УНКВД Московской области НКВД СССР.
Рождение ребёнка
14.02.1937
Сын: Каташов Станислав Иванович
Отец ребёнка: Каташов Иван Егорович
Смерть
1985
Захоронена на Востряковском (Центральном) кладбище № участка ЗИ/027/114/0316. https://epoisk.ru/burmsk/?gid=2635796192 https://data.mos.ru/opendata/64023/map?objectId=2635796192&isDynamic=false&z=10&f... Показать все