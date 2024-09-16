Каташова (Кузнецова) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каташова (Кузнецова) Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1914 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.04.1936

Муж: Каташов Иван Егорович

Бюро актов гражданского состояния Ленинского района УНКВД Московской области НКВД СССР.
Рождение ребёнка
14.02.1937

Сын: Каташов Станислав Иванович

Отец ребёнка: Каташов Иван Егорович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1985
Москва, город федерального значения Москва
Захоронена на Востряковском (Центральном) кладбище № участка ЗИ/027/114/0316. https://epoisk.ru/burmsk/?gid=2635796192 https://data.mos.ru/opendata/64023/map?objectId=2635796192&isDynamic=false&z=10&f... Показать все

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