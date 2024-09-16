Каташов Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1914
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.04.1936
Бюро актов гражданского состояния Ленинского района УНКВД Московской области НКВД СССР.
Рождение ребёнка
14.02.1937
Сын: Каташов Станислав Иванович
Мать ребёнка: Каташова (Кузнецова) Александра Васильевна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1942