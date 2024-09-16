Каташов Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каташов Иван Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1914

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.04.1936

Жена: Каташова (Кузнецова) Александра Васильевна

Бюро актов гражданского состояния Ленинского района УНКВД Московской области НКВД СССР.
Рождение ребёнка
14.02.1937

Сын: Каташов Станислав Иванович

Мать ребёнка: Каташова (Кузнецова) Александра Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1942

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