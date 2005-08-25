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Попов Михаил Митрофанович

Место рождения

Гололобовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

12.11.1926

Дата смерти

25.08.2005

Пол

Мужской

Отец

Мать

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1926

Отец: Попов Митрофан Иванович

Мать: Попова (Галкина) Феодосия Егоровна

Гололобовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Военная награда
06.06.1945
Рождение ребёнка
16.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова (Яковлева) Лидия Федоровна

Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
25.08.2005
Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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