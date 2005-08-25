Попов Михаил Митрофанович
Место рождения
Дата рождения12.11.1926
Дата смерти25.08.2005
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1926
Военная награда
06.06.1945
Рождение ребёнка
16.11.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Попова (Яковлева) Лидия Федоровна
Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
25.08.2005
Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость