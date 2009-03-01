Попова (Яковлева) Лидия Федоровна
Место рождения
Дата рождения26.05.1930
Дата смерти?.03.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попов Михаил Митрофанович
Смерть
?.03.2009
Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость