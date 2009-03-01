Попова (Яковлева) Лидия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Яковлева) Лидия Федоровна

Место рождения

Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

26.05.1930

Дата смерти

?.03.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Михаил Митрофанович

Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
?.03.2009
Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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