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Попов Митрофан Иванович

Место рождения

Гололобовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов Иван Петров

Мать: Попова Елена Кириллова

Гололобовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
12.11.1926

Сын: Попов Михаил Митрофанович

Мать ребёнка: Попова (Галкина) Феодосия Егоровна

Гололобовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.05.1936

Дочь: Толмачева (Попова) Екатерина Митрофановна

Мать ребёнка: Попова (Галкина) Феодосия Егоровна

Гололобовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
03.08.1938

Сын: Попов Иван Митрофанович

Мать ребёнка: Попова (Галкина) Феодосия Егоровна

Гололобовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Около 1939

Жена: Попова (Галкина) Феодосия Егоровна

Смерть
Неизвестно
Гололобовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

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