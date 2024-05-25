Попов Митрофан Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попов Иван Петров
Мать: Попова Елена Кириллова
Рождение ребёнка
12.11.1926
Сын: Попов Михаил Митрофанович
Мать ребёнка: Попова (Галкина) Феодосия Егоровна
Рождение ребёнка
06.05.1936
Дочь: Толмачева (Попова) Екатерина Митрофановна
Мать ребёнка: Попова (Галкина) Феодосия Егоровна
Рождение ребёнка
03.08.1938
Мать ребёнка: Попова (Галкина) Феодосия Егоровна
Бракосочетание
Около 1939
Смерть
Неизвестно