Толмачева (Попова) Екатерина Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толмачева (Попова) Екатерина Митрофановна

Место рождения

Гололобовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

06.05.1936

Дата смерти

28.10.2011

Пол

Женский

Отец

Мать

1905 г.р.

Муж

1938 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1977 г.р.

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1936

Отец: Попов Митрофан Иванович

Мать: Попова (Галкина) Феодосия Егоровна

Гололобовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Развод
Неизвестно

Муж: Толмачев Петр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толмачев Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
13.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Толмачев Петр Алексеевич

Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.06.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Толмачев Петр Алексеевич

Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.09.1977

Дочь: (Толмачева) Надежда Петровна

Отец ребёнка: Толмачев Петр Алексеевич

Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
28.10.2011
Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

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