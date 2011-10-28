Толмачева (Попова) Екатерина Митрофановна
Место рождения
Дата рождения06.05.1936
Дата смерти28.10.2011
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1936
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.01.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Толмачев Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
18.06.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Толмачев Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
18.09.1977
Дочь: (Толмачева) Надежда Петровна
Отец ребёнка: Толмачев Петр Алексеевич
Смерть
28.10.2011
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно