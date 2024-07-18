Свирина Устинья Аксёновна
Место рождения
Дата рождения1775 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Свирин Мартин Мартемьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1794 ст.
Сын: Свирин Григорий Мартинович
Отец ребёнка: Свирин Мартин Мартемьянович
Рождение ребёнка
1809 ст.
Сын: Свирин Алексей Мартинович
Отец ребёнка: Свирин Мартин Мартемьянович
Рождение ребёнка
1817 ст.
Сын: Свирин Алексей Мартинович
Отец ребёнка: Свирин Мартин Мартемьянович
Рождение ребёнка
1825 ст.
Дочь: Свирина Василиса Мартиновна
Отец ребёнка: Свирин Мартин Мартемьянович
Смерть
Неизвестно