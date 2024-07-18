Свирина Устинья Аксёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свирина Устинья Аксёновна

Место рождения

Петрово, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1775 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775 ст.

Отец: Аксён

Мать: не указана

Петрово, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свирин Андрей Мартинович

Отец ребёнка: Свирин Мартин Мартемьянович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свирин Мартин Мартемьянович

Рождение ребёнка
1794 ст.

Сын: Свирин Григорий Мартинович

Отец ребёнка: Свирин Мартин Мартемьянович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1809 ст.

Сын: Свирин Алексей Мартинович

Отец ребёнка: Свирин Мартин Мартемьянович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1817 ст.

Сын: Свирин Алексей Мартинович

Отец ребёнка: Свирин Мартин Мартемьянович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1825 ст.

Дочь: Свирина Василиса Мартиновна

Отец ребёнка: Свирин Мартин Мартемьянович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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