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Свирин Мартин Мартемьянович

Место рождения

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1772 ст.

Дата смерти

1819 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772 ст.

Отец: Свирин Мартемьян Никитич

Мать: Свирина Наталья Фоминична

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свирин Андрей Мартинович

Мать ребёнка: Свирина Устинья Аксёновна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свирина Устинья Аксёновна

Рождение ребёнка
1794 ст.

Сын: Свирин Григорий Мартинович

Мать ребёнка: Свирина Устинья Аксёновна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1809 ст.

Сын: Свирин Алексей Мартинович

Мать ребёнка: Свирина Устинья Аксёновна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1817 ст.

Сын: Свирин Алексей Мартинович

Мать ребёнка: Свирина Устинья Аксёновна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1819 ст.
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1825 ст.

Дочь: Свирина Василиса Мартиновна

Мать ребёнка: Свирина Устинья Аксёновна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

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