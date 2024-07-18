Свирин Мартин Мартемьянович
Место рождения
Дата рождения1772 ст.
Дата смерти1819 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Свирина Устинья Аксёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1794 ст.
Сын: Свирин Григорий Мартинович
Мать ребёнка: Свирина Устинья Аксёновна
Рождение ребёнка
1809 ст.
Сын: Свирин Алексей Мартинович
Мать ребёнка: Свирина Устинья Аксёновна
Рождение ребёнка
1817 ст.
Сын: Свирин Алексей Мартинович
Мать ребёнка: Свирина Устинья Аксёновна
Смерть
1819 ст.
Рождение ребёнка
1825 ст.
Дочь: Свирина Василиса Мартиновна
Мать ребёнка: Свирина Устинья Аксёновна