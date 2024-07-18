Свирин Григорий Мартинович
Место рождения
Дата рождения1794 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Свирина Матрёна
Рождение ребёнка
1817 ст.
Сын: Свирин Евдоким Григорьевич
Мать ребёнка: Свирина Матрёна
Отбывание наказания
1819
Сослан на поселение в 1819 году написано в 8 ревизской сказке
Рождение ребёнка
1830 ст.
Сын: Свирин Анисим Григорьевич
Мать ребёнка: Свирина Матрёна
Смерть
Неизвестно