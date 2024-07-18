Свирин Григорий Мартинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСвирин Григорий Мартинович

Свирин Григорий Мартинович

Место рождения

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1794 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794 ст.

Отец: Свирин Мартин Мартемьянович

Мать: Свирина Устинья Аксёновна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свирина Матрёна

Рождение ребёнка
1817 ст.

Сын: Свирин Евдоким Григорьевич

Мать ребёнка: Свирина Матрёна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Отбывание наказания
1819
Сослан на поселение в 1819 году написано в 8 ревизской сказке
Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Свирин Анисим Григорьевич

Мать ребёнка: Свирина Матрёна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.