Захаров Степан Никифирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1923
Дата смерти17.11.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1923
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Захарова (Агеева) Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Виктор Степанович
Мать ребёнка: Захарова (Агеева) Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
12.09.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Захарова (Агеева) Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
05.10.1949
Мать ребёнка: Захарова (Агеева) Екатерина Михайловна
Смерть
17.11.1997