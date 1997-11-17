Захаров Степан Никифирович 12.04.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Захаров Степан Никифирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1923

Дата смерти

17.11.1997

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1923

Отец: Захаров Никифор Захарович

Мать: Захарова (Хатюхина) Дарья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова (Агеева) Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Захарова (Агеева) Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Виктор Степанович

Мать ребёнка: Захарова (Агеева) Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
12.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Захарова (Агеева) Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
05.10.1949

Сын: Захаров Иван Степанович

Мать ребёнка: Захарова (Агеева) Екатерина Михайловна

Смерть
17.11.1997

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