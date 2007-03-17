Захарова (Агеева) Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1926
Дата смерти17.03.2007
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Захаров Степан Никифирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Виктор Степанович
Отец ребёнка: Захаров Степан Никифирович
Рождение ребёнка
12.09.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Захаров Степан Никифирович
Рождение ребёнка
05.10.1949
Отец ребёнка: Захаров Степан Никифирович
Смерть
17.03.2007