Захарова (Агеева) Екатерина Михайловна 26.09.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Захарова (Агеева) Екатерина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1926

Дата смерти

17.03.2007

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1926

Отец: Агеев Михаил Петрович

Мать: Агеева (Калгина) Матрёна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Степан Никифирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаров Степан Никифирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Виктор Степанович

Отец ребёнка: Захаров Степан Никифирович

Рождение ребёнка
12.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаров Степан Никифирович

Рождение ребёнка
05.10.1949

Сын: Захаров Иван Степанович

Отец ребёнка: Захаров Степан Никифирович

Смерть
17.03.2007

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