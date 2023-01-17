село Долбенкино, село Долбенкино, Дмитровский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Долбенкино

Дмитровский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Дмитровский уезд
1210Лобаново (Долбенкино), с. вл.при рч. Речице.19860304326Церковь православная 1. Завод винокуренный. Маслобоень 7. Мельница.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Орловская губерния, Дмитровский уезд, Долбенская волость
335. Долбенкино (Лобаново), село бывшее владельческое, при речке Речице, дворов 96, жителей 701, волостное правление (уездный город в 18 верстах), церковь православная, ч Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Дмитровский район
62873Долбенкиносело52°23'с.ш.35°21'в.д.N-36-131

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Дмитровский муниципальный район, Долбенкинское сельское поселение
54612413101с Долбенкиносело
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