Захаров Иван Степанович 05.10.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Захаров Иван Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1949

Дата смерти

07.11.2003

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1949

Отец: Захаров Степан Никифирович

Мать: Захарова (Агеева) Екатерина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Татьяна

Рождение ребёнка
22.12.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.11.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Захарова Татьяна

Смерть
07.11.2003

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