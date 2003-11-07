Захаров Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1949
Дата смерти07.11.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарова Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарова Татьяна
Рождение ребёнка
22.12.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.11.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Захарова Татьяна
Смерть
07.11.2003