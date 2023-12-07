Пшеничная Полашка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пшеничная Полашка

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пшеничный Еремей Давыдович

Отец ребёнка: Пшеничный Давыд Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пшеничный Максим Давыдович

Отец ребёнка: Пшеничный Давыд Иванович

1642 родился?
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пшеничная) Марьица Давыдовна

Отец ребёнка: Пшеничный Давыд Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пшеничная) Полашка

Отец ребёнка: Пшеничный Давыд Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пшеничный Давыд Иванович

Рождение ребёнка
1660

Сын: Пшеничный Григорий Давыдович

Отец ребёнка: Пшеничный Давыд Иванович

Рождение ребёнка
1680

Сын: Пшеничный Михей Давыдович

Отец ребёнка: Пшеничный Давыд Иванович

Смерть
Неизвестно

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