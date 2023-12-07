Пшеничная Полашка
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пшеничный Еремей Давыдович
Отец ребёнка: Пшеничный Давыд Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пшеничный Максим Давыдович
Отец ребёнка: Пшеничный Давыд Иванович
1642 родился?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пшеничная) Марьица Давыдовна
Отец ребёнка: Пшеничный Давыд Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пшеничная) Полашка
Отец ребёнка: Пшеничный Давыд Иванович
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1660
Сын: Пшеничный Григорий Давыдович
Отец ребёнка: Пшеничный Давыд Иванович
Рождение ребёнка
1680
Сын: Пшеничный Михей Давыдович
Отец ребёнка: Пшеничный Давыд Иванович
Смерть
Неизвестно