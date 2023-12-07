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Пшеничный Григорий Давыдович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1660

Дата смерти

1748

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660

Отец: Пшеничный Давыд Иванович

Мать: Пшеничная Полашка

Место жительства
Неизвестно
Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1717

Сын: Пшеничный Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1723

Дочь: Шинина (Пшеничная) Анна Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Колмакова (Пшеничная) Марфа Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1733

Дочь: (Пшеничная) Агафья Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1748

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