Пшеничный Григорий Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1660
Дата смерти1748
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660
Отец: Пшеничный Давыд Иванович
Мать: Пшеничная Полашка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1717
Сын: Пшеничный Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Шинина (Пшеничная) Анна Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Колмакова (Пшеничная) Марфа Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1733
Дочь: (Пшеничная) Агафья Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1748