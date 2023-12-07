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Пшеничный Андрей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Пшеничный Григорий Давыдович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пласкеева (Пшеничная) Матрена Андреевна

Мать ребёнка: Пшеничная (Никитина) Агафья Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Березовская (Пшеничная) Марфа Андреевна

Мать ребёнка: Пшеничная (Никитина) Агафья Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пшеничная (Никитина) Агафья Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Пшеничный Анисим Андреевич

Мать ребёнка: Пшеничная (Никитина) Агафья Тимофеевна

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Пшеничный Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Пшеничная (Никитина) Агафья Тимофеевна

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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