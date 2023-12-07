Пшеничный Андрей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Пшеничный Григорий Давыдович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пласкеева (Пшеничная) Матрена Андреевна
Мать ребёнка: Пшеничная (Никитина) Агафья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Березовская (Пшеничная) Марфа Андреевна
Мать ребёнка: Пшеничная (Никитина) Агафья Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1758
Сын: Пшеничный Анисим Андреевич
Мать ребёнка: Пшеничная (Никитина) Агафья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Пшеничный Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Пшеничная (Никитина) Агафья Тимофеевна
Смерть
Неизвестно