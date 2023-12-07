Пшеничная (Никитина) Агафья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пшеничная (Никитина) Агафья Тимофеевна

Место рождения

Пущино

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пласкеева (Пшеничная) Матрена Андреевна

Отец ребёнка: Пшеничный Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Березовская (Пшеничная) Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Пшеничный Андрей Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пшеничный Андрей Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Пшеничный Анисим Андреевич

Отец ребёнка: Пшеничный Андрей Григорьевич

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Пшеничный Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Пшеничный Андрей Григорьевич

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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