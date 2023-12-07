Пшеничная (Никитина) Агафья Тимофеевна
Место рожденияПущино
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пласкеева (Пшеничная) Матрена Андреевна
Отец ребёнка: Пшеничный Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Березовская (Пшеничная) Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Пшеничный Андрей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1758
Сын: Пшеничный Анисим Андреевич
Отец ребёнка: Пшеничный Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1761
Сын: Пшеничный Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Пшеничный Андрей Григорьевич
Смерть
Неизвестно