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Пшеничный Михей Давыдович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

1749

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Пшеничный Давыд Иванович

Мать: Пшеничная Полашка

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пшеничная (Березовская) Авдотья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1729

Сын: Пшеничный Афанасий Михеевич

Мать ребёнка: Пшеничная (Березовская) Авдотья Ивановна

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: (Пшеничная) Варвара Михеевна

Мать ребёнка: Пшеничная (Березовская) Авдотья Ивановна

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1743

Дочь: (Пшеничная) Анастасия Михеевна

Мать ребёнка: Пшеничная (Березовская) Авдотья Ивановна

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
1749

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