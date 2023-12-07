Пшеничный Михей Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смерти1749
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: Пшеничный Давыд Иванович
Мать: Пшеничная Полашка
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1729
Сын: Пшеничный Афанасий Михеевич
Мать ребёнка: Пшеничная (Березовская) Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1742
Дочь: (Пшеничная) Варвара Михеевна
Мать ребёнка: Пшеничная (Березовская) Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1743
Дочь: (Пшеничная) Анастасия Михеевна
Мать ребёнка: Пшеничная (Березовская) Авдотья Ивановна
Смерть
1749