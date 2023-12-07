Пшеничная (Березовская) Авдотья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пшеничная (Березовская) Авдотья Ивановна

Место рождения

Коршуново, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Коршуново, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пшеничный Михей Давыдович

Место жительства
Неизвестно
Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1729

Сын: Пшеничный Афанасий Михеевич

Отец ребёнка: Пшеничный Михей Давыдович

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: (Пшеничная) Варвара Михеевна

Отец ребёнка: Пшеничный Михей Давыдович

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1743

Дочь: (Пшеничная) Анастасия Михеевна

Отец ребёнка: Пшеничный Михей Давыдович

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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