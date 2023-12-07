Пшеничная (Березовская) Авдотья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1729
Сын: Пшеничный Афанасий Михеевич
Отец ребёнка: Пшеничный Михей Давыдович
Рождение ребёнка
1742
Дочь: (Пшеничная) Варвара Михеевна
Отец ребёнка: Пшеничный Михей Давыдович
Рождение ребёнка
1743
Дочь: (Пшеничная) Анастасия Михеевна
Отец ребёнка: Пшеничный Михей Давыдович
Смерть
Неизвестно