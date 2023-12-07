Пшеничный Еремей Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пшеничный Давыд Иванович
Мать: Пшеничная Полашка
Рождение ребёнка
1649
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пшеничный Еремеевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно