Пшеничный Еремей Давыдович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пшеничный Еремей Давыдович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пшеничный Давыд Иванович

Мать: Пшеничная Полашка

Рождение ребёнка
1649

Сын: Пшеничный Тит Еремеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пшеничный Еремеевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно
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