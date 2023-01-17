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Жезлов Александр Васильев

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Место рождения

Мелехино, Антроповский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Мелехино, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Известно из записи о браке, что в 1906 году было 19 лет.
Рождение ребёнка
14.12.1906 ст.

Дочь: Петрова Мария Александровна

Мать ребёнка: Жезлова Анна Александрова

Мелехино, Антроповский муниципальный район, Костромская область
из метрической книги Воскресенской церкви с. Васьковска Чухломского уезда (фонд 56, опись 24, дело 72, стр 91об) Родилась 14 дек 1906, крещена 15 дек 1906 священником Александром Петропавловским, восп... Показать все
Рождение ребёнка
05.11.1914 ст.

Сын: Жезлов Николай Александрович

Мать ребёнка: Жезлова Анна Александрова

Мелехино, Антроповский муниципальный район, Костромская область
из метрической книги Воскресенской церкви с. Васьковска Чухломского уезда (фонд 56, опись 24, дело 74, стр 154об) Назван по Святителю и Чудотворцу Николаю (6.11) крещен 7.11.1914 священников Алексеем ... Показать все
Бракосочетание
29.01.1966

Жена: Жезлова Анна Александрова

Мелехино, Антроповский муниципальный район, Костромская область
29.01.1906 поженились: Чухломского уезда Каликинской волости деревни Малехина крестьянина Василия Екимова Жезлова сын Александр Васильев православного вероисповедания первым браком в возрасте 19 лет. ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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