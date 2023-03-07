Петрова (Жезлова) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения14.12.1906 ст.
Дата смерти19.06.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1906 ст.
из метрической книги Воскресенской церкви с. Васьковска Чухломского уезда (фонд 56, опись 24, дело 72, стр 91об) Родилась 14 дек 1906, крещена 15 дек 1906 священником Александром Петропавловским, восп... Показать все
Рождение ребёнка
23.08.1928
Сын: Петров Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Петров Алексей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.06.1991