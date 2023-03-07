Петрова (Жезлова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрова (Жезлова) Мария Александровна

Петрова (Жезлова) Мария Александровна

avatar

Место рождения

Мелехино, Антроповский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

14.12.1906 ст.

Дата смерти

19.06.1991

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1906 ст.

Отец: Жезлов Александр Васильев

Мать: Жезлова Анна Александрова

Мелехино, Антроповский муниципальный район, Костромская область
из метрической книги Воскресенской церкви с. Васьковска Чухломского уезда (фонд 56, опись 24, дело 72, стр 91об) Родилась 14 дек 1906, крещена 15 дек 1906 священником Александром Петропавловским, восп... Показать все
Рождение ребёнка
23.08.1928

Сын: Петров Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Петров Алексей Александрович

Мелехино, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Алексей Александрович

Смерть
19.06.1991
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close