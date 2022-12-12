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Жезлова Анна Александрова

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Место рождения

Лучкино, Антроповский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Лучкино, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
14.12.1906 ст.

Дочь: Петрова Мария Александровна

Отец ребёнка: Жезлов Александр Васильев

Мелехино, Антроповский муниципальный район, Костромская область
из метрической книги Воскресенской церкви с. Васьковска Чухломского уезда (фонд 56, опись 24, дело 72, стр 91об) Родилась 14 дек 1906, крещена 15 дек 1906 священником Александром Петропавловским, восп... Показать все
Рождение ребёнка
05.11.1914 ст.

Сын: Жезлов Николай Александрович

Отец ребёнка: Жезлов Александр Васильев

Мелехино, Антроповский муниципальный район, Костромская область
из метрической книги Воскресенской церкви с. Васьковска Чухломского уезда (фонд 56, опись 24, дело 74, стр 154об) Назван по Святителю и Чудотворцу Николаю (6.11) крещен 7.11.1914 священников Алексеем ... Показать все
Бракосочетание
29.01.1966

Муж: Жезлов Александр Васильев

Мелехино, Антроповский муниципальный район, Костромская область
29.01.1906 поженились: Чухломского уезда Каликинской волости деревни Малехина крестьянина Василия Екимова Жезлова сын Александр Васильев православного вероисповедания первым браком в возрасте 19 лет. ... Показать все
Смерть
1966
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