Жезлова Анна Александрова
женский, родилась 1887, Лучкино, Антроповский муниципальный район, Костромская область
умерла 1966
Супруги
Жезлов Александр Васильев1887 г.р.
Дети
Петрова (Жезлова) Мария Александровна14.12.1906 ст. г.р.
Жезлов Николай Александрович05.11.1914 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Лучкино, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
14.12.1906 ст.
Дочь: Петрова (Жезлова) Мария Александровна
Отец ребёнка: Жезлов Александр Васильев
Рождение ребёнка
05.11.1914 ст.
Сын: Жезлов Николай Александрович
Отец ребёнка: Жезлов Александр Васильев
Бракосочетание
29.01.1966
Смерть
1966