Жезлова Анна Александрова
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смерти1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1906 ст.
Дочь: Петрова Мария Александровна
Отец ребёнка: Жезлов Александр Васильев
из метрической книги Воскресенской церкви с. Васьковска Чухломского уезда (фонд 56, опись 24, дело 72, стр 91об) Родилась 14 дек 1906, крещена 15 дек 1906 священником Александром Петропавловским, восп... Показать все
Рождение ребёнка
05.11.1914 ст.
Сын: Жезлов Николай Александрович
Отец ребёнка: Жезлов Александр Васильев
из метрической книги Воскресенской церкви с. Васьковска Чухломского уезда (фонд 56, опись 24, дело 74, стр 154об) Назван по Святителю и Чудотворцу Николаю (6.11) крещен 7.11.1914 священников Алексеем ... Показать все
Бракосочетание
29.01.1966
29.01.1906 поженились: Чухломского уезда Каликинской волости деревни Малехина крестьянина Василия Екимова Жезлова сын Александр Васильев православного вероисповедания первым браком в возрасте 19 лет. ... Показать все
Смерть
1966