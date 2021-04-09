Жезлова Анна Александрова 1887 — найти родственников по фамилии на Familio

Жезлова Анна Александрова

Автор
ИБ
Бажанова И.

женский, родилась 1887, Лучкино, Антроповский муниципальный район, Костромская область

умерла 1966

Супруги
Жезлов Александр Васильев1887 г.р.
Дети
Петрова (Жезлова) Мария Александровна14.12.1906 ст. г.р.
Жезлов Николай Александрович05.11.1914 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Лучкино, Антроповский муниципальный район, Костромская область

Рождение ребёнка
14.12.1906 ст.

Дочь: Петрова (Жезлова) Мария Александровна

Отец ребёнка: Жезлов Александр Васильев

Мелехино, Антроповский муниципальный район, Костромская область

из метрической книги Воскресенской церкви с. Васьковска Чухломского уезда (фонд 56, опись 24, дело 72, стр 91об) Родилась 14 дек 1906, крещена 15 дек 1906 священником Александром Петропавловским, восприёмник крестьянская жена Калиофена (?) Васильева из д Лучкина прихода Николаевской церкви села Каликина

Рождение ребёнка
05.11.1914 ст.

Сын: Жезлов Николай Александрович

Отец ребёнка: Жезлов Александр Васильев

Мелехино, Антроповский муниципальный район, Костромская область

из метрической книги Воскресенской церкви с. Васьковска Чухломского уезда (фонд 56, опись 24, дело 74, стр 154об) Назван по Святителю и Чудотворцу Николаю (6.11) крещен 7.11.1914 священников Алексеем Калинниковым. Восприёмники: Александра Филиппова Жезлова (д Мелехино)

Бракосочетание
29.01.1966

Муж: Жезлов Александр Васильев

Мелехино, Антроповский муниципальный район, Костромская область

29.01.1906 поженились: Чухломского уезда Каликинской волости деревни Малехина крестьянина Василия Екимова Жезлова сын Александр Васильев православного вероисповедания первым браком в возрасте 19 лет. Чухломского уезда Каликинской волости деревни Лучъкина крестьянина Александра Филиппова дочь девица Анна Александрова православного вероисповедания первым браком в возрасте 19 лет. Поручители по жениху: деревни Мелехина крестьяне Димитрий Николаев Голин и Василий Павлов Кулепетов. По невесте: деревни Федяева крестьяне Григорий Измайлов и Николай Мословский.

Смерть
1966

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