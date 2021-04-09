Жезлов Николай Александрович
мужской, родился 05.11.1914 ст., Мелехино, Антроповский муниципальный район, Костромская область
умер Неизвестно
ОтецЖезлов Александр Васильев1887 г.р.
МатьЖезлова Анна Александрова1887 г.р.
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05.11.1914 ст.
Мелехино, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
из метрической книги Воскресенской церкви с. Васьковска Чухломского уезда (фонд 56, опись 24, дело 74, стр 154об) Назван по Святителю и Чудотворцу Николаю (6.11) крещен 7.11.1914 священников Алексеем Калинниковым. Восприёмники: Александра Филиппова Жезлова (д Мелехино)