Жезлов Николай Александрович 05.11.1914 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Жезлов Николай Александрович

Автор
ИБ
Бажанова И.

мужской, родился 05.11.1914 ст., Мелехино, Антроповский муниципальный район, Костромская область

умер Неизвестно

Отец
Жезлов Александр Васильев1887 г.р.
Мать
Жезлова Анна Александрова1887 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1914 ст.

Отец: Жезлов Александр Васильев

Мать: Жезлова Анна Александрова

Мелехино, Антроповский муниципальный район, Костромская область

из метрической книги Воскресенской церкви с. Васьковска Чухломского уезда (фонд 56, опись 24, дело 74, стр 154об) Назван по Святителю и Чудотворцу Николаю (6.11) крещен 7.11.1914 священников Алексеем Калинниковым. Восприёмники: Александра Филиппова Жезлова (д Мелехино)

Смерть
Неизвестно

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