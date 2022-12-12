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Петров Алексей Александрович

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Место рождения

Мокеево, Антроповский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

06.03.1905 ст.

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1905 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Мокеево, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
23.08.1928

Сын: Петров Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Петрова Мария Александровна

Мелехино, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Мария Александровна

Смерть
1942
пропал без вести
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