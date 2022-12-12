Петров Алексей Александрович
Место рождения
Дата рождения06.03.1905 ст.
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1905 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1928
Сын: Петров Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Петрова Мария Александровна
Мелехино, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942
пропал без вести