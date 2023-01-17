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Данилов Иван Никитич

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Место рождения

Средняя Шахтама, Шелопугинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

18.08.1907

Дата смерти

22.11.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

Около 1928 г.р.
Около 1929 г.р.
1935 г.р.
1937 г.р.
1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Средняя Шахтама, Шелопугинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 20.02.1928

Сын: Данилов Василий Иванович

Мать ребёнка: Надежда

Рождение ребёнка
Около 20.02.1929

Сын: Данилов Георгий

Мать ребёнка: Надежда

Рождение ребёнка
18.03.1935

Сын: Данилов Анатолий

Мать ребёнка: Надежда

Рождение ребёнка
30.07.1937

Сын: Данилов Илья

Мать ребёнка: Надежда

Рождение ребёнка
18.03.1940

Сын: Данилов Юрий

Мать ребёнка: Надежда

Военная награда
1959
Военная награда
1985
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда

Смерть
22.11.1991
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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