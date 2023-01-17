Данилов Иван Никитич
Место рождения
Дата рождения18.08.1907
Дата смерти22.11.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 20.02.1928
Мать ребёнка: Надежда
Рождение ребёнка
Около 20.02.1929
Сын: Данилов Георгий
Мать ребёнка: Надежда
Рождение ребёнка
18.03.1935
Сын: Данилов Анатолий
Мать ребёнка: Надежда
Рождение ребёнка
30.07.1937
Сын: Данилов Илья
Мать ребёнка: Надежда
Рождение ребёнка
18.03.1940
Сын: Данилов Юрий
Мать ребёнка: Надежда
Военная награда
1959
Военная награда
1985
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда
Смерть
22.11.1991
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край