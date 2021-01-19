Данилов Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилов Илья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1937

Дата смерти

19.01.2021

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1937

Отец: Данилов Иван Никитич

Мать: Надежда

Рождение ребёнка
Около 1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
19.01.2021
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Похороны
Неизвестно
шинников
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