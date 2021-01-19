Данилов Илья
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1937
Дата смерти19.01.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1937
Отец: Данилов Иван Никитич
Мать: Надежда
Рождение ребёнка
Около 1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
19.01.2021
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Похороны
Неизвестно
шинников