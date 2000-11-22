(Милюшкина) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Милюшкина) Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1875 г.р.

Муж

1907 г.р.

Дети

Около 1928 г.р.
Около 1929 г.р.
1935 г.р.
1937 г.р.
1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Милюшкин Иван Спиридонович

Мать: Милюшкина Лукерья

Рождение ребёнка
Около 20.02.1928

Сын: Данилов Василий Иванович

Отец ребёнка: Данилов Иван Никитич

Рождение ребёнка
Около 20.02.1929

Сын: Данилов Георгий

Отец ребёнка: Данилов Иван Никитич

Рождение ребёнка
18.03.1935

Сын: Данилов Анатолий

Отец ребёнка: Данилов Иван Никитич

Рождение ребёнка
30.07.1937

Сын: Данилов Илья

Отец ребёнка: Данилов Иван Никитич

Рождение ребёнка
18.03.1940

Сын: Данилов Юрий

Отец ребёнка: Данилов Иван Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Данилов Иван Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Иван Никитич

Смерть
1993
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