(Милюшкина) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Милюшкин Иван Спиридонович
Мать: Милюшкина Лукерья
Рождение ребёнка
Около 20.02.1928
Отец ребёнка: Данилов Иван Никитич
Рождение ребёнка
Около 20.02.1929
Сын: Данилов Георгий
Отец ребёнка: Данилов Иван Никитич
Рождение ребёнка
18.03.1935
Сын: Данилов Анатолий
Отец ребёнка: Данилов Иван Никитич
Рождение ребёнка
30.07.1937
Сын: Данилов Илья
Отец ребёнка: Данилов Иван Никитич
Рождение ребёнка
18.03.1940
Сын: Данилов Юрий
Отец ребёнка: Данилов Иван Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Данилов Иван Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Данилов Иван Никитич
Смерть
1993