Данилов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 20.02.1928
Дата смерти15.04.1994
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 20.02.1928
Отец: Данилов Иван Никитич
Мать: Надежда
Рождение ребёнка
02.02.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Данилова Тамара Георгиевна
Рождение ребёнка
?.04.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Данилова Тамара Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
15.04.1994