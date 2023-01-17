Данилов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилов Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 20.02.1928

Дата смерти

15.04.1994

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

Не указана

Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 20.02.1928

Отец: Данилов Иван Никитич

Мать: Надежда

Рождение ребёнка
02.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Данилова Тамара Георгиевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
?.04.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Данилова Тамара Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
15.04.1994
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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