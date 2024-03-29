Снигирёва (Пономарёва) Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890 ст.
Дата смерти1967
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890 ст.
Отец: Пономарёв Иван
Мать: Пономарёва Акулина
Артинский р-н
Бракосочетание
Около 1910
Рождение ребёнка
1912 ст.
Дочь: (Снигирёва) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Снигирёв Василий Васильевич
Рождение ребёнка
06.01.1913 ст.
Дочь: Меньшикова (Снигирёва) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Снигирёв Василий Васильевич
Сухановка, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1914 ст.
Дочь: (Снигирёва) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Снигирёв Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Снигирёв Василий Васильевич
Рождение ребёнка
14.11.1919
Сын: Снигирёв Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Снигирёв Василий Васильевич
Артинский район Сухановский сельский совет деревня Пономаревка
Рождение ребёнка
1922
Сын: Снигирёв Павел Васильевич
Отец ребёнка: Снигирёв Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Снигирёв Василий Васильевич
Смерть
1967