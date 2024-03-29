Снигирёва (Пономарёва) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Снигирёва (Пономарёва) Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890 ст.

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890 ст.

Отец: Пономарёв Иван

Мать: Пономарёва Акулина

Артинский р-н
Бракосочетание
Около 1910

Муж: Снигирёв Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1912 ст.

Дочь: (Снигирёва) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Снигирёв Василий Васильевич

Рождение ребёнка
06.01.1913 ст.

Дочь: Меньшикова (Снигирёва) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Снигирёв Василий Васильевич

Сухановка, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1914 ст.

Дочь: (Снигирёва) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Снигирёв Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1918

Сын: Снигирёв Иван Васильевич

Отец ребёнка: Снигирёв Василий Васильевич

Рождение ребёнка
14.11.1919

Сын: Снигирёв Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Снигирёв Василий Васильевич

Артинский район Сухановский сельский совет деревня Пономаревка
Рождение ребёнка
1922

Сын: Снигирёв Павел Васильевич

Отец ребёнка: Снигирёв Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Снигирёв Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Снигирёв Василий Васильевич

Смерть
1967

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