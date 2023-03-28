село Сухановка, Артинский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Сухановка

Артинский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Красноуфимский уезд
3389Сухановское, сел.при р. Оке.9538149421498Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Поташинская волость
1057. Сухановское, село бывшее государственное, при реке Оке, дворов 80, жителей 1080, церковь православная, 2 лвки, 2 тржк, : 29-го июня и 8-го сентября.

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Поташинская волость
5) с. Суханово, с выс Пономаревым и Логиновым, Евграфовым и Ключики, на р. Оке; зем шк., ярм.: 29 июня, 1—4 ноября и по средам торжокСухановское общество35011301152Бывшие государственныеПравославныеРусские8610

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Артинский район
513950Сухановкасело56°09'с.ш.58°44'в.д.O-40-142

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Артинский
65704000391с Сухановкасело

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