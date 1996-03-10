Меньшикова (Снигирёва) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньшикова (Снигирёва) Татьяна Васильевна

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Место рождения

Сухановка, Артинский, Свердловская область

Дата рождения

06.01.1913 ст.

Дата смерти

10.03.1996

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1890 г.р.

Муж

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1913 ст.

Отец: Снигирёв Василий Васильевич

Мать: Снигирёва (Пономарёва) Дарья Ивановна

Сухановка, Артинский, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Вишневогорск, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Уже с детьми (точно с: Володей, Люсей, Толей, Васей; под вопросом: Пашей и Ниной; Оля и Тася родились уже в новом построенном своими руками доме)
Бракосочетание
1929

Муж: Меньшиков Егор (Георгий) Иванович

Кургат, Артинский, Свердловская область
Или 1930
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Меньшиков Егор (Георгий) Иванович

Баяновка, Североуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.07.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Меньшиков Егор (Георгий) Иванович

Баяновка, Североуральский, Свердловская область
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Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Меньшиков Егор (Георгий) Иванович

Баяновка, Североуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.01.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Меньшиков Егор (Георгий) Иванович

Баяновка, Североуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Меньшиков Егор (Георгий) Иванович

Вишневогорск, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Меньшиков Егор (Георгий) Иванович

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Меньшиков Егор (Георгий) Иванович

Вишневогорск, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Меньшиков Егор (Георгий) Иванович

Вишневогорск, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
10.03.1996
Вишневогорск, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Похороны
Неизвестно
Вишневогорск, Каслинский муниципальный район, Челябинская область

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