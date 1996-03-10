Меньшикова (Снигирёва) Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения06.01.1913 ст.
Дата смерти10.03.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1913 ст.
Место жительства
Неизвестно
Уже с детьми (точно с: Володей, Люсей, Толей, Васей; под вопросом: Пашей и Ниной; Оля и Тася родились уже в новом построенном своими руками доме)
Бракосочетание
1929
Кургат, Артинский, Свердловская область
Или 1930
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
08.07.1938
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Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
01.01.1946
Рождение ребёнка
1948
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Рождение ребёнка
1950
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Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
1954
Смерть
10.03.1996
Похороны
Неизвестно