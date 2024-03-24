Никита Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Горасим Никитин
Мать ребёнка: Матрена Васильева
Рождение ребёнка
20.05.1829
Дочь: Агрипена Никитина
Мать ребёнка: Матрена Васильева
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Георгий Никитин
Мать ребёнка: Матрена Васильева
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Михаил Никитин
Мать ребёнка: Матрена Васильева
Смерть
Неизвестно