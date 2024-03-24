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Никита Петров

Место рождения

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Горасим Никитин

Мать ребёнка: Матрена Васильева

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.05.1829

Дочь: Агрипена Никитина

Мать ребёнка: Матрена Васильева

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Георгий Никитин

Мать ребёнка: Матрена Васильева

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Михаил Никитин

Мать ребёнка: Матрена Васильева

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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