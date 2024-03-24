Агрипена Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгрипена Никитина

Агрипена Никитина

Место рождения

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

20.05.1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1807 г.р.

Мать

Около 1808 г.р.

Дети

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1829

Отец: Никита Петров

Мать: Матрена Васильева

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.08.1856

Сын: Григорий Иовлев

Отец ребёнка: Иов Захаров

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Восприемники: того же села и того же помещика крестьяне Федот Иванов и Платона Прокопьева жена Дарья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Феодосия Иовлева

Отец ребёнка: Иов Захаров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close