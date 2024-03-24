Агрипена Никитина
Место рождения
Дата рождения20.05.1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1829
Отец: Никита Петров
Мать: Матрена Васильева
Рождение ребёнка
03.08.1856
Сын: Григорий Иовлев
Отец ребёнка: Иов Захаров
Восприемники: того же села и того же помещика крестьяне Федот Иванов и Платона Прокопьева жена Дарья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Феодосия Иовлева
Отец ребёнка: Иов Захаров
Смерть
Неизвестно