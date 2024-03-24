Матрена Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Горасим Никитин

Отец ребёнка: Никита Петров

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.05.1829

Дочь: Агрипена Никитина

Отец ребёнка: Никита Петров

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Георгий Никитин

Отец ребёнка: Никита Петров

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Михаил Никитин

Отец ребёнка: Никита Петров

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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