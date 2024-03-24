Матрена Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Горасим Никитин
Отец ребёнка: Никита Петров
Рождение ребёнка
20.05.1829
Дочь: Агрипена Никитина
Отец ребёнка: Никита Петров
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Георгий Никитин
Отец ребёнка: Никита Петров
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Михаил Никитин
Отец ребёнка: Никита Петров
Смерть
Неизвестно