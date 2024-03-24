Горасим Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорасим Никитин

Горасим Никитин

Место рождения

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1807 г.р.

Мать

Около 1808 г.р.

Жена

Около 1829 г.р.

Дети

Около 1848 г.р.
Около 1851 г.р.
Около 1857 г.р.
Около 1862 г.р.

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Никита Петров

Мать: Матрена Васильева

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Агрипина Горасимова

Мать ребёнка: Ольга Федорова

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Иван Горасимов

Мать ребёнка: Ольга Федорова

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Николай Горасимов

Мать ребёнка: Ольга Федорова

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Дарья Горасимова

Мать ребёнка: Ольга Федорова

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга Федорова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close