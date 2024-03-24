Горасим Никитин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: Никита Петров
Мать: Матрена Васильева
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Агрипина Горасимова
Мать ребёнка: Ольга Федорова
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Иван Горасимов
Мать ребёнка: Ольга Федорова
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Николай Горасимов
Мать ребёнка: Ольга Федорова
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Дарья Горасимова
Мать ребёнка: Ольга Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга Федорова
Смерть
Неизвестно