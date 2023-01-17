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Прасковья Ипполитова

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Место рождения

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Ипполит Андреевич

Мать: Марья Григорьевна

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
?.06.1873

Дочь: Параскева Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
?.06.1873

Сын: Леонтий Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Иванов

Смерть
Неизвестно
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