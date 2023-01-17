Прасковья Ипполитова
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Ипполит Андреевич
Мать: Марья Григорьевна
Рождение ребёнка
?.06.1873
Дочь: Параскева Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
?.06.1873
Сын: Леонтий Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Иванов
Смерть
Неизвестно