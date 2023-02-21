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Марья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Александра Иполитова

Отец ребёнка: Ипполит Андреевич

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Прасковья Ипполитова

Отец ребёнка: Ипполит Андреевич

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Григорий Ипполитович

Отец ребёнка: Ипполит Андреевич

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Димитрий Ипполитов

Отец ребёнка: Ипполит Андреевич

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Анна Ипполитова

Отец ребёнка: Ипполит Андреевич

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
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