Марья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Александра Иполитова
Отец ребёнка: Ипполит Андреевич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Прасковья Ипполитова
Отец ребёнка: Ипполит Андреевич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Григорий Ипполитович
Отец ребёнка: Ипполит Андреевич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Димитрий Ипполитов
Отец ребёнка: Ипполит Андреевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Анна Ипполитова
Отец ребёнка: Ипполит Андреевич
Смерть
Неизвестно