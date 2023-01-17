Ипполит Андреевич
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Андрей Семенов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Александра Иполитова
Мать ребёнка: Марья Григорьевна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Прасковья Ипполитова
Мать ребёнка: Марья Григорьевна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Григорий Ипполитович
Мать ребёнка: Марья Григорьевна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Димитрий Ипполитов
Мать ребёнка: Марья Григорьевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Анна Ипполитова
Мать ребёнка: Марья Григорьевна
Смерть
Неизвестно