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Ипполит Андреевич

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Место рождения

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Андрей Семенов

Мать: ?

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Александра Иполитова

Мать ребёнка: Марья Григорьевна

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Прасковья Ипполитова

Мать ребёнка: Марья Григорьевна

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Григорий Ипполитович

Мать ребёнка: Марья Григорьевна

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Димитрий Ипполитов

Мать ребёнка: Марья Григорьевна

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Анна Ипполитова

Мать ребёнка: Марья Григорьевна

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
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