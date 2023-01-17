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Димитрий Ипполитов

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Место рождения

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Ипполит Андреевич

Мать: Марья Григорьевна

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
?.04.1873

Дочь: Ирина Дмитриева

Мать ребёнка: Клавдия Михеева

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
?.01.1875

Сын: Иван Дмитриев

Мать ребёнка: Клавдия Михеева

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
?.06.1876

Сын: Федор Дмитриев

Мать ребёнка: Клавдия Михеева

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клавдия Михеева

Смерть
Неизвестно
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