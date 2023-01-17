Димитрий Ипполитов
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Ипполит Андреевич
Мать: Марья Григорьевна
Рождение ребёнка
?.04.1873
Дочь: Ирина Дмитриева
Мать ребёнка: Клавдия Михеева
Рождение ребёнка
?.01.1875
Сын: Иван Дмитриев
Мать ребёнка: Клавдия Михеева
Рождение ребёнка
?.06.1876
Сын: Федор Дмитриев
Мать ребёнка: Клавдия Михеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клавдия Михеева
Смерть
Неизвестно