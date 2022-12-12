Клавдия Михеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлавдия Михеева

Клавдия Михеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.04.1873

Дочь: Ирина Дмитриева

Отец ребёнка: Димитрий Ипполитов

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
?.01.1875

Сын: Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Димитрий Ипполитов

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
?.06.1876

Сын: Федор Дмитриев

Отец ребёнка: Димитрий Ипполитов

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Димитрий Ипполитов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close