Клавдия Михеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.04.1873
Дочь: Ирина Дмитриева
Отец ребёнка: Димитрий Ипполитов
Рождение ребёнка
?.01.1875
Сын: Иван Дмитриев
Отец ребёнка: Димитрий Ипполитов
Рождение ребёнка
?.06.1876
Сын: Федор Дмитриев
Отец ребёнка: Димитрий Ипполитов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Димитрий Ипполитов
Смерть
Неизвестно