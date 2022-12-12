Василий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1835 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.06.1873

Дочь: Параскева Васильева

Мать ребёнка: Прасковья Ипполитова

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
?.06.1873

Сын: Леонтий Васильев

Мать ребёнка: Прасковья Ипполитова

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Ипполитова

Смерть
Неизвестно
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