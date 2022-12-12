Василий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.06.1873
Дочь: Параскева Васильева
Мать ребёнка: Прасковья Ипполитова
Рождение ребёнка
?.06.1873
Сын: Леонтий Васильев
Мать ребёнка: Прасковья Ипполитова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Ипполитова
Смерть
Неизвестно