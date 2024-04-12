Кузьмин Прокопий Кузьмич
Место рождения
Дата рождения21.02.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1884
Бракосочетание
11.01.1902
Жена: Акилина Трофимовна
Рождение ребёнка
11.05.1903
Дочь: Клавдия Прокопиевна
Мать ребёнка: Акилина Трофимовна
Рождение ребёнка
05.01.1905
Сын: Кузьмин Иоанн Прокопиевич
Мать ребёнка: Акилина Трофимовна
Рождение ребёнка
12.03.1907
Дочь: Матрона Прокопиевна
Мать ребёнка: Акилина Трофимовна
Рождение ребёнка
20.03.1911
Дочь: Александра Прокопиевна
Мать ребёнка: Акилина Трофимовна
Рождение ребёнка
24.05.1913
Сын: Кузьмин Макарий Прокопиевич
Мать ребёнка: Акилина Трофимовна
Рождение ребёнка
11.07.1915
Сын: Кузьмин Афиноген Прокопьевич
Мать ребёнка: Акилина Трофимовна
Рождение ребёнка
01.10.1922
Дочь: Мария Прокопиевна
Мать ребёнка: Акилина Трофимовна
Смерть
Неизвестно