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Кузьмин Прокопий Кузьмич

Место рождения

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

21.02.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1884

Отец: Кузьмин Кузьма Родионов

Мать: Кузьмина Марина Трофимовна

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
11.01.1902

Жена: Акилина Трофимовна

Рождение ребёнка
11.05.1903

Дочь: Клавдия Прокопиевна

Мать ребёнка: Акилина Трофимовна

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
05.01.1905

Сын: Кузьмин Иоанн Прокопиевич

Мать ребёнка: Акилина Трофимовна

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
12.03.1907

Дочь: Матрона Прокопиевна

Мать ребёнка: Акилина Трофимовна

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
20.03.1911

Дочь: Александра Прокопиевна

Мать ребёнка: Акилина Трофимовна

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
24.05.1913

Сын: Кузьмин Макарий Прокопиевич

Мать ребёнка: Акилина Трофимовна

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
11.07.1915

Сын: Кузьмин Афиноген Прокопьевич

Мать ребёнка: Акилина Трофимовна

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
01.10.1922

Дочь: Мария Прокопиевна

Мать ребёнка: Акилина Трофимовна

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Смерть
Неизвестно
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