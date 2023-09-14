(Ельчанинова) Акилина Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ельчанинова) Акилина Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.01.1902

Муж: Кузьмин Прокопий Кузьмич

Рождение ребёнка
11.05.1903

Дочь: Клавдия Прокопиевна

Отец ребёнка: Кузьмин Прокопий Кузьмич

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
05.01.1905

Сын: Кузьмин Иоанн Прокопиевич

Отец ребёнка: Кузьмин Прокопий Кузьмич

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
12.03.1907

Дочь: Матрона Прокопиевна

Отец ребёнка: Кузьмин Прокопий Кузьмич

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
20.03.1911

Дочь: Александра Прокопиевна

Отец ребёнка: Кузьмин Прокопий Кузьмич

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
24.05.1913

Сын: Кузьмин Макарий Прокопиевич

Отец ребёнка: Кузьмин Прокопий Кузьмич

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
11.07.1915

Сын: Кузьмин Афиноген Прокопьевич

Отец ребёнка: Кузьмин Прокопий Кузьмич

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
01.10.1922

Дочь: Мария Прокопиевна

Отец ребёнка: Кузьмин Прокопий Кузьмич

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Смерть
Неизвестно
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