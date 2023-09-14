(Ельчанинова) Акилина Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.01.1902
Рождение ребёнка
11.05.1903
Дочь: Клавдия Прокопиевна
Отец ребёнка: Кузьмин Прокопий Кузьмич
Рождение ребёнка
05.01.1905
Сын: Кузьмин Иоанн Прокопиевич
Отец ребёнка: Кузьмин Прокопий Кузьмич
Рождение ребёнка
12.03.1907
Дочь: Матрона Прокопиевна
Отец ребёнка: Кузьмин Прокопий Кузьмич
Рождение ребёнка
20.03.1911
Дочь: Александра Прокопиевна
Отец ребёнка: Кузьмин Прокопий Кузьмич
Рождение ребёнка
24.05.1913
Сын: Кузьмин Макарий Прокопиевич
Отец ребёнка: Кузьмин Прокопий Кузьмич
Рождение ребёнка
11.07.1915
Сын: Кузьмин Афиноген Прокопьевич
Отец ребёнка: Кузьмин Прокопий Кузьмич
Рождение ребёнка
01.10.1922
Дочь: Мария Прокопиевна
Отец ребёнка: Кузьмин Прокопий Кузьмич
Смерть
Неизвестно