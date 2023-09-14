Кузьмина (Козьмина) Марина Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина (Козьмина) Марина Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Козьмин Трофим

Мать: не указана

Бракосочетание
1870

Муж: Кузьмин Кузьма Родионов

Дмитриевка, Амурская область, Россия
Рождение ребёнка
18.03.1871

Сын: Кузьмин Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьмин Кузьма Родионов

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
27.01.1872

Дочь: Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Кузьмин Кузьма Родионов

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
30.10.1874

Дочь: Курочкина Епикстимия (Устинья) Кузьминична

Отец ребёнка: Кузьмин Кузьма Родионов

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
15.05.1876

Дочь: Елена Кузьминична

Отец ребёнка: Кузьмин Кузьма Родионов

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
06.07.1877

Сын: Кузьмин Владимир Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьмин Кузьма Родионов

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
14.11.1879

Дочь: Екатерина Кузьминична

Отец ребёнка: Кузьмин Кузьма Родионов

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
21.02.1884

Сын: Кузьмин Прокопий Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьмин Кузьма Родионов

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
26.04.1886

Сын: Кузьмин Александр Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьмин Кузьма Родионов

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
20.12.1887

Сын: Кузьмин Игнатий Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьмин Кузьма Родионов

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
23.04.1891

Сын: Кузьмин Георгий Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьмин Кузьма Родионов

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Смерть
Неизвестно
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