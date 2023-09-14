Кузьмина (Козьмина) Марина Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Козьмин Трофим
Бракосочетание
1870
Дмитриевка, Амурская область, Россия
Рождение ребёнка
18.03.1871
Отец ребёнка: Кузьмин Кузьма Родионов
Рождение ребёнка
27.01.1872
Дочь: Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Кузьмин Кузьма Родионов
Рождение ребёнка
30.10.1874
Дочь: Курочкина Епикстимия (Устинья) Кузьминична
Отец ребёнка: Кузьмин Кузьма Родионов
Рождение ребёнка
15.05.1876
Дочь: Елена Кузьминична
Отец ребёнка: Кузьмин Кузьма Родионов
Рождение ребёнка
06.07.1877
Отец ребёнка: Кузьмин Кузьма Родионов
Рождение ребёнка
14.11.1879
Дочь: Екатерина Кузьминична
Отец ребёнка: Кузьмин Кузьма Родионов
Рождение ребёнка
21.02.1884
Отец ребёнка: Кузьмин Кузьма Родионов
Рождение ребёнка
26.04.1886
Сын: Кузьмин Александр Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьмин Кузьма Родионов
Рождение ребёнка
20.12.1887
Отец ребёнка: Кузьмин Кузьма Родионов
Рождение ребёнка
23.04.1891
Отец ребёнка: Кузьмин Кузьма Родионов
Смерть
Неизвестно