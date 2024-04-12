Кузьмин Владимир Кузьмич
Место рождения
Дата рождения06.07.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1877
Бракосочетание
03.04.1896
Рождение ребёнка
15.07.1897
Сын: Кузьмин Илия Владимирович
Мать ребёнка: Кузьмина Соломония Гордеевна
Рождение ребёнка
19.12.1898
Сын: Кузьмин Петр Владимирович
Мать ребёнка: Кузьмина Соломония Гордеевна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Кузьмин Тихон Владимирович
Мать ребёнка: Кузьмина Соломония Гордеевна
Рождение ребёнка
09.10.1903
Дочь: Параскева Владимировна
Мать ребёнка: Кузьмина Соломония Гордеевна
Рождение ребёнка
12.09.1908
Дочь: Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Кузьмина Соломония Гордеевна
Рождение ребёнка
14.05.1911
Дочь: Дарья Владимировна
Мать ребёнка: Кузьмина Соломония Гордеевна
Рождение ребёнка
24.02.1915
Сын: Кузьмин Иоанн Владимирович
Мать ребёнка: Кузьмина Соломония Гордеевна
Рождение ребёнка
02.10.1917
Дочь: Зоя Владимировна
Мать ребёнка: Кузьмина Соломония Гордеевна
Смерть
Неизвестно