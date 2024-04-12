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Кузьмин Владимир Кузьмич

Место рождения

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

06.07.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1877

Отец: Кузьмин Кузьма Родионов

Мать: Кузьмина Марина Трофимовна

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
03.04.1896

Жена: Кузьмина Соломония Гордеевна

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
15.07.1897

Сын: Кузьмин Илия Владимирович

Мать ребёнка: Кузьмина Соломония Гордеевна

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
19.12.1898

Сын: Кузьмин Петр Владимирович

Мать ребёнка: Кузьмина Соломония Гордеевна

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Кузьмин Тихон Владимирович

Мать ребёнка: Кузьмина Соломония Гордеевна

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
09.10.1903

Дочь: Параскева Владимировна

Мать ребёнка: Кузьмина Соломония Гордеевна

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
12.09.1908

Дочь: Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Кузьмина Соломония Гордеевна

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
14.05.1911

Дочь: Дарья Владимировна

Мать ребёнка: Кузьмина Соломония Гордеевна

Рождение ребёнка
24.02.1915

Сын: Кузьмин Иоанн Владимирович

Мать ребёнка: Кузьмина Соломония Гордеевна

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
02.10.1917

Дочь: Зоя Владимировна

Мать ребёнка: Кузьмина Соломония Гордеевна

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Смерть
Неизвестно
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