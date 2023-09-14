Кузьмина (Желевская) Соломония Гордеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина (Желевская) Соломония Гордеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.04.1896

Муж: Кузьмин Владимир Кузьмич

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
15.07.1897

Сын: Кузьмин Илия Владимирович

Отец ребёнка: Кузьмин Владимир Кузьмич

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
19.12.1898

Сын: Кузьмин Петр Владимирович

Отец ребёнка: Кузьмин Владимир Кузьмич

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Кузьмин Тихон Владимирович

Отец ребёнка: Кузьмин Владимир Кузьмич

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
09.10.1903

Дочь: Параскева Владимировна

Отец ребёнка: Кузьмин Владимир Кузьмич

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
12.09.1908

Дочь: Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Кузьмин Владимир Кузьмич

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
14.05.1911

Дочь: Дарья Владимировна

Отец ребёнка: Кузьмин Владимир Кузьмич

Рождение ребёнка
24.02.1915

Сын: Кузьмин Иоанн Владимирович

Отец ребёнка: Кузьмин Владимир Кузьмич

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
02.10.1917

Дочь: Зоя Владимировна

Отец ребёнка: Кузьмин Владимир Кузьмич

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Смерть
Неизвестно
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