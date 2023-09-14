Кузьмина (Желевская) Соломония Гордеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
03.04.1896
Рождение ребёнка
15.07.1897
Сын: Кузьмин Илия Владимирович
Отец ребёнка: Кузьмин Владимир Кузьмич
Рождение ребёнка
19.12.1898
Сын: Кузьмин Петр Владимирович
Отец ребёнка: Кузьмин Владимир Кузьмич
Рождение ребёнка
1901
Сын: Кузьмин Тихон Владимирович
Отец ребёнка: Кузьмин Владимир Кузьмич
Рождение ребёнка
09.10.1903
Дочь: Параскева Владимировна
Отец ребёнка: Кузьмин Владимир Кузьмич
Рождение ребёнка
12.09.1908
Дочь: Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Кузьмин Владимир Кузьмич
Рождение ребёнка
14.05.1911
Дочь: Дарья Владимировна
Отец ребёнка: Кузьмин Владимир Кузьмич
Рождение ребёнка
24.02.1915
Сын: Кузьмин Иоанн Владимирович
Отец ребёнка: Кузьмин Владимир Кузьмич
Рождение ребёнка
02.10.1917
Дочь: Зоя Владимировна
Отец ребёнка: Кузьмин Владимир Кузьмич
Смерть
Неизвестно