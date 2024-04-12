Курочкина (Кузьмина) Епикстимия (Устинья) Кузьминична
Место рождения
Дата рождения30.10.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1874
Бракосочетание
18.01.1893
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Екатерина Дементьевна
Отец ребёнка: Курочка Дементий Иоаннович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Курочкин Дмитрий Дементьевич
Отец ребёнка: Курочка Дементий Иоаннович
Смерть
Неизвестно