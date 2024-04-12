Курочкина (Кузьмина) Епикстимия (Устинья) Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина (Кузьмина) Епикстимия (Устинья) Кузьминична

Место рождения

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

30.10.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1874

Отец: Кузьмин Кузьма Родионов

Мать: Кузьмина Марина Трофимовна

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
18.01.1893

Муж: Курочка Дементий Иоаннович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Екатерина Дементьевна

Отец ребёнка: Курочка Дементий Иоаннович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Курочкин Дмитрий Дементьевич

Отец ребёнка: Курочка Дементий Иоаннович

Смерть
Неизвестно
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